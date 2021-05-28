ما ستشاهدونه لحظة مذهلة وحّدت فيها #نحلتان جهودهما لفتح قنينة مشروب “فانتا” بنجاح.وتُظهر مشاهد تم التقاطها في 17 ايار في ساو باولو بالبرازيل،

النحلتين منهمكتين بفتح غطاء القنينة، متعاونتين معاً، ومستعينتين بكل ما لديهما من قوة لانجاز المهمة. وقد نجحتا في ذلك، بحيث تمكنتا في دفع الغطاء الى الاعلى بمهارة، ليقع بعدها على الارض.

وقد نشر حساب Viral Hog في يوتيوب الفيديو، ناقلا عن الشخص الذي التقطه انه “صوّر الفيديو أثناء استراحة الغداء من العمل”، مشيرا الى انه “حصل على مشروب غازي من أحد العملاء، ولكن سرعان ما سرقها النحل”.