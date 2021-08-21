شهد شاطئ الزهراء بمصيف مدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل بشعة حيث أقدم رجلا يبلغ من العمر 29 عاما على قتل زوجته البالغة من العمر 18 عاما طعنا بالسكين .

وأدلى المتهم باعترافاته أمام ضباط مباحث كفر الشيخ حيث أشار إلى أنه ذهب مع زوجته وطفليهما إلى شاطئ الزهراء ببلطيم لقضاء بعض الوقت .

وتابع أنه نشب بعد ذلك شجارا بينه وبين زوجته بعد أن قالت له الأخيرة : ” اللي في بطني ده مش منك وأنا حامل من حد غيرك ” .. ليقوم الزوج بخنقها ثم أحضر سكينا وقام بطعنها في بطنها وتفريغ أحشائها انتقاما منها .

وأضاف المتهم أنه بعد فراره من موقع الجريمة قام بالاتصال بالسمسار الذي استأجر منه وحدة سكنية وأبلغه بوجود طفليه مكان الحادث داخل الشقة ثم قام بتسليم نفسه للشرطة .

وكشفت المعاينة أن الجثة بها جرح طولي بعرض البطن وكذلك آثار خنق .. وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى بلطيم المركزى تحت تصرف النيابة العامة .