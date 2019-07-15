لسبب غريب.. إيراني يقتل ابنته خنقًا!

أقدم أب على قتل ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، خنقًا، جنوب غرب إيران، بهدف إدخالها الجنة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين.

ونقل موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، عن روح الله فروغي فرد، المدعي العام لمقاطعة غشساران التابعة لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، قوله، إن ”قضية قتل مرعبة حصلت لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات من قبل والدها يوم أمس في مقاطعة غشساران بذريعة إرسالها إلى الجنة“.

وأضاف فروغي فرد أن ”القاتل سليم العقل وهو من عائلة مشهورة ومعروفة ويحمل شهادة أكاديمية، ومعظم أفراد أسرته متعلمون“، لافتًا إلى أن ”القاتل يعمل في قطاع البتروكيمياوت بمدينة عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب إيران ولديه خبرة عمل تصل إلى 15 عامًا“.

ورفض المسؤول الإيراني ما اعتبره بـ“الإشاعات التي تحدثت عن أن الجاني من المدمنين على المخدرات وشرب الخمر وغيرهما“، مضيفًا أن ”الأب القاتل اعترف أمام المحقق بجريمته وقال، إن الهدف من هذه الجريمة إرسال ابنته إلى الجنة“.