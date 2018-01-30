لشعر مفعم بالحيوية تعرّفي على فوائد الملح.. إكتشفي كيف يملّس الشعر ويخفي نفشته!

تكثر خلطات الشعر التي تُعنى بالمحافظة على كثافته وصحته، لكن هل سبق لك أن سمعت بأن الملح يعالج مشاكل كثيرة متعلقة بفروة الرأس؟ إذا أردت أن تتألقي بشعر كثيف، لامع، ناعم ومفعم بالحيوية لا بدّ أن تتعرّفي على فوائده وعلى طريقة الإستعانة به من أجل التمتع بنتيجة لطالما حلمت بها.

قبل الإنتقال الى تحديد الخلطة التي تملّس الشعر وتخفي نفشته لا بدّ من التعرّف على فوائده التي لا تُحصى ولا تُعدّ.

فوائد الملح

يُستعان بالملح من أجل القضاء نهائياً على فطريات الشعر التي تسبب القشرة والحكة.

يعزز الملح نموّ الشعر بشكل سريع هذا غير أنه يستطيع التحكم بنفشته لتكون النتيجة : شعر لامع وناعم ومفعم بالحيوية.

يحتوي الملح المعادن الكافية التي ترطّب الخصلات وتضفي عليها اللماعية والنعومة بعيداً عن التلف.

يعدّل الملح إفرازات الفروة الدّهنية ويمتصها ليبدو الشعر كثيفاً نظيفاً وغير ملبّد.

يمنع الملح تعرّق فروة الشعر وذلك بسبب قدرته على امتصاص الرّطوبة.

خلطة الملح لتنعيم الشعر…ومكوناتها وفوائدها

ملعقة كبيرة من الملح الخشن: يمتص الملح الإفرازات الدّهنية والرّطوبة التي تتغلغل الى داخل الفروة ما يمنع نفشة الشعر ويعزز لماعيته.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم: يعتبر زيت السمسم غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تنعّم الشعر وترطب أطرافه التالفة.

ملعقة صغيرة من خلّ التفاح: يعتبر مثالياً للتخلّص من القشرة ولإضافة اللماعية التي لطالما حلمت أن تتمتع بها إطلالة شعرك.

طريقة تطبيق الخلطة

أخلطي في عبوة زجاجية هذه المكونات واحتفظي بها في الثلاجة. طبّقي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف ثم دلّكي الفروة لـ 5 دقائق على الأقل.

بعد 40 دقيقة، أغسلي شعرك بالشامبو واتركيه حتى يجف. ستلاحظين لماعية ونعومة الخصلات من الإستعمال الأول.