كشفت الطبيبة السورية الأمريكية ريم البزم عن لقائها برئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مع وفد نسائي يضم سوريات من الجالية السورية في الولايات المتحدة بحضور زوجته والتي اعتبرتها انها جدا مناسبة لدور السيدة الاولى بعد انتخابات ديمقراطية، حسب تعبيرها.

وقالت البزم في تدوينة عبر حسابها على منصة “إكس”، “باسمي وباسم وفد السيدات السوريات الأمريكيات نشكر القائد أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني على لقائهم معنا مساء البارحة”، مضيفة “كما سعدنا كثيرا بلقاء زوجته السيدة لطيفة الشرع”.

كما وصفت البزم، خلال لقاء تلفزيوني، السيدة لطيفة الشرع بأنها سيدة جميلة وانيقة ومناسبة ان تكون السيدة الاولى .

طلع احمد الشرع بس متزوج مراة وحدة واسمها لطيفة الشرع .

التقى احمد الشرع وفدا من الجالية السورية في امريكا و السيدة الأولى طلعت مو هينة 🤣حضرت معن خايفة يلطشوالقائد بما انو كاريزما و قال ماطلعت بالصور بس هي حلوة و بيلبقلها لقب السيدة الأولى.

والله مالها سهلة حركات و بركات و غيرة… pic.twitter.com/JApp2akMqd — Réem_almnzer💚 (@Reemmnzer) January 27, 2025

واللافت خلال اللقاء عن الاتصال انقطع خلال سؤالها ان كانت السيدة لطيفة الشرع منقبة ام لا ولم يعد طرح السؤال مرة اخرى بعد معاودة الاتصال.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع تواصل مساعي الحكومة السورية إلى رفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، من أجل المضي قدما في عملية التعافي وإعادة البناء.