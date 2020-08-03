انتشرت لقطات مسربة من القمة العربية التي عقدت في 1990؛ على خلفية الغزو العراقي للكويت أظهرت محاولات القذافي إفشال القمة باعتراضه على قرار انقاذ الكويت.

وبدت في الفيديو سيطرة كلا من العاهل السعودي الراحل الملك فهد و الرئيس المصري الرحل محمد حسني مبارك واضحة في الفيديو حيث تجاهلا الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي ظهر غاضبا وهو يرفع صوته معترضًا على ما يحدث معلنًا عدم اقتناعه بالتصويت بالأغلبية قائلا ان نظام الجامعة ينص على اتخاذ القرارات بالاجماع وليس بالاغلبية.

يذكر أن قمة 1990 عقدت في القاهرة بشكل طاريء في التاسع والعاشر من أغسطس بعد غزو العراق للكويت وكانت جلساتها سرية.