قررت الملكة إليزابيث الثانية إلغاء الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين وعدم إقامة أي مراسم خاصة وذلك للمرة الأولى منذ إعتلائها العرش قبل 68 عاما .
كما طلبت الملكة إليزابيث ألا تكون هناك طلقات تحية بهذه المناسبة بعد أن استشعرت أن هذا الأمر سيكون من غير اللائق في ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا .
وتحية السلاح تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن وهو تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد .
وكتب ” كريس شيب ” مراسل قناة (آي.تي.في) على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن مصدر قوله :” لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا ” .
وبلغت بريطانيا ذروة تفشي فيروس كورونا حيث لقي ما يزيد على 14000 شخص حتفهم في البلاد بسبب الفيروس .
لا يمكن جلالتك أبداً ههههههههههههههههههه انا مصر على الاحتفال وإقامة الليالي الملاح على ضفاف التايمزو ، المهم تقولي لمدير اسكوتلانديارد لا يغرمني ههههههههههههههههههه اول مرة في التاريخ صار ضباط اسكوتلانديارد يقفشوا بالي يشوي مسكوف في جزيرة الحب الخالد هههههههههههههههههههه يا شماتة شارلوك هولمز فينا هههههههههههههههههههه
لا يمكن ان الغي الاحتفالات جلالتك خاصة بعد ما دعوتك جميع الشعب الأمازيغي واخوالهم الصعايدة وأولاد عمهم المعدان هههههههههههههههههه عسى ان يكون اجتماعهم يثمر على إقامة الآية الكريمة وانكحوا ما طاب لكم من النساء ….. حتى تصير الفرحة فرحتين ذكرى ميلاد جلالتك هههههههههههههههههههه وعقد نوكاح شامل ههههههههههههههههههه يحكي فيه العربان والانكلو ساكسون على مر الازمنة والدهور هههههههههههههههههههههه وكل عام وانتي وأفراد العائلة المالكة بخير وتزحلوق سعيد ههههههههههههههههههعهعه
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