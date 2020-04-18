قررت الملكة إليزابيث الثانية إلغاء الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين وعدم إقامة أي مراسم خاصة وذلك للمرة الأولى منذ إعتلائها العرش قبل 68 عاما .

كما طلبت الملكة إليزابيث ألا تكون هناك طلقات تحية بهذه المناسبة بعد أن استشعرت أن هذا الأمر سيكون من غير اللائق في ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا .

وتحية السلاح تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن وهو تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد .

وكتب ” كريس شيب ” مراسل قناة (آي.تي.في) على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن مصدر قوله :” لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا ” .

وبلغت بريطانيا ذروة تفشي فيروس كورونا حيث لقي ما يزيد على 14000 شخص حتفهم في البلاد بسبب الفيروس .