بعد أن أعلنت الشابة السعودية المثيرة للجدل ” رهف القنون ” عن ولادتها لطفل خلال الأيام الماضية لاحقتها عدد من الاتهامات حول أن هذا الطفل نتاج علاقة محرمة وغير شرعية .

والبعض الآخر أكد على أنها أنجبت طفلا للحصول على الجنسية الكندية حيث تقيم في كندا منذ منحها حق اللجوء بها ورحيلها عن المملكة العربية السعودية .

لتخرج رهف القنون بمنشور لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” ردت من خلاله بطريقة غير مباشرة على تلك الاتهامات .

حيث أشارت إلى أن هذا الطفل ناتج عن زواج رسمي من زوجها الذي تحبه جدا على حد قولها فكتبت قائلة : ” من أكثر الكوابيس اللي كان ممكن أواجهها إني أتزوج شخص ما أحبه شخص مجبورة أتزوجه لأن ما عندي خيار وسط المجتمع والعائلة ” .

وتابعت : ” الحب مو كل شيء بس إضافة جميلة للحياة .. أحب زوجي جدا .. الحب اللي أحس فيه انتعاش لروحي وعقلي وحياتي .. أنا أحبه .. الحرية حب ” .