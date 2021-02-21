نشر الحساب الرسمي لقناة ” العربية ” على موقع تويتر مجموعة من الصور كشفتها ” رغد صدام حسين ” إبنة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” للمرة الأولى برفقة والدتها ” ساجدة ” .

فظهرت رغد في إحدى الصور النادرة وهي تجلس بجوار والدتها في الطائرة وتقرأ في مجلة .. وفي صورة أخرى كانت تحتضن السيدة ساجدة في المنزل وهي مبتسمة .

وأوضحت الصورة الثالثة والأخيرة رغد صدام حسين وهي تجلس بجوار والدتها على طاولة طعام حيث سيطرت الابتسامة على وجههما .

وجاء في تعليق الحساب على الصور : ” صور حصرية لرغد صدام حسين مع أمها ” .