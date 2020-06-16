كشف وزير الثقافة السعودي الأمير ” بدر بن عبد الله بن فرحان ” عن إدراج تخصصات فنية وثقافية ضمن عدد من الجامعات السعودية وهي الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات الحكومية .

وذلك بعد الاتفاق بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم على إستحداث أقسام تعليمية في الموسيقى والمسرح والفنون .

وكتب بدر بن عبد الله بن فرحان في تغريدة له يوم أمس عبر حسابه على موقع تويتر : ” خطوة إلى نهضتنا الثقافية .. كلية الثقافة والفنون في جامعة الملك سعود .. بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت .. ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في جامعة الملك عبدالعزيز ” .

يذكر أن وزير الثقافة السعودي كان قد أعلن في نهاية العام السابق عن أنه سيتم إدراج الموسيقى والمسرح والفنون في مناهج التعليم في السعودية عقب اجتماعه بالدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم .

وتهدف تلك الاتفاقية بين الوزارتين إلى تعزيز البرامج التعلمية والأنشطة الثقافية في قطاع التعليم وخلق مسارات عملية للثقافة والفنون في مجالات التدريب التقني والمهني .