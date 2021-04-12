دخلت الإعلامية ” لميس الحديدي ” على خط الأزمة القائمة بين زوجها الإعلامي ” عمرو أديب ” والفنان ” محمد رمضان ” .

فكتبت لميس الحديدي في تغريدة لها عبر حابها على موقع تويتر : ” لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة .. توليفة غير مسبوقة بصراحة ” .

في إشارة منها إلى محمد رمضان الذي أساء إلى زوجها من خلال عدد من مقاطع الفيديو التي نشرها عبر حسابه على موقع إنستجرام ردا على انتقادات عمرو أديب له .

وذلك على خلفية فيديو إلقاء رمضان لدولاارات في مياه حمام السباحة ووصف عمرو أديب هذا المقطع بالمستفز حيث أثار حفيظة واستياء عدد كبير من المتابعين .

وأعلن عمرو أديب في حلقة برنامجه الحكاية يوم أمس الأحد عن مقاضاته لمحمد رمضان بعد سخرية الأخير منه وسيأخذ حقه بالقانون كاملا وليس بالتجاوزات .

وتابع : ” وندرت ندر .. ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبو الريش ” .

لما تكون مغرور و تافه و غبي و محدث نعمه.. توليفه غير مسبوقه بصراحه — Lamees elhadidi (@lameesh) April 11, 2021