نشر محمد صلاح اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، صور له وهو يحتفل بعيد الميلاد مع أسرته وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر محمد صلاح، في الصورة، وهو يحتفل بالكريسماس برفقة أسرته، في منزله في ظل إلغاء الاحتفالات بسبب الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.
وقد اثار مجمد صلاح موجة من الجدل بعد نشره هذه الصورة بين من يستنكر احتفال المسلمين بعيد الميلاد وبين اخرين يشددون على اهمية التعايش.
فقد كتب الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة، تعليقا على الصورة “ليتك لم تفعلها يا صلاح بهذه الطريقة.. ليس عداءً لأحد. ولكن احتراماً للملة. وأظنَّك حريص عليها كحرصك على أسرتك وابنتك #مكة حفظها الله.”
ورغم ان الصورة نالت اكثر من مليونين ونصف اعجاب على حساب محمد صلاح على انستغرام وحده غير انها تلقت الكثر من التعليقات المستهجنة مثل “لا يجوز” و “استغفر الله” و”الله يهديك” .
يحتفل المسيحيون بمولد الأبن أي أبن الله وهذا كفر بواح بأن العزيز الحكيم يتزوج و يلد أنتبهوا لذالك هذه ليست المدنية و لا العلمانية لأن العلمانية لا تعترف بالدين و لا بالله لا تخلطوا أوراقكم فيتفرق بكم الطريق – قوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ… [المائدة:17] والأية: [72].
2- وقوله تعالى: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ [المائدة: 116]. فهذا عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل يكذِّب النصارى في دعوى تأليههم له وينزِّه الله سبحانه وتعالى عن أن يقول قولاً لا ينبغي له أن يقوله، وهو أنه دعا النصارى إلى تأليهه.
3- وقوله: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ [التوبة:31].
4- وقوله: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المائدة: 73] وانظر [النساء:171]. فالله واحدٌ أحدٌ ليس معه إله غيره، وهذا تهديد وتحذير من الله للنصارى عن القول بالتثليث وتأليه أحدٍ معه، ومن أول ذلك تأليه المسيح عليه السلام؛ لأن الخطاب للنصارى.
5- وقوله تعالى: …وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [التوبه: 30]. فقد شابهوا من كان يقول: إن للآلهة أبناء. من وثنيي اليونان والرومان وغيرهم من الوثنيين.
6- وقوله تعالى: ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [مريم: 34-35].
مسيحيين ونفتخر غصبا على الكل
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