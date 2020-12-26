نشر محمد صلاح اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، صور له وهو يحتفل بعيد الميلاد مع أسرته وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد صلاح، في الصورة، وهو يحتفل بالكريسماس برفقة أسرته، في منزله في ظل إلغاء الاحتفالات بسبب الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

وقد اثار مجمد صلاح موجة من الجدل بعد نشره هذه الصورة بين من يستنكر احتفال المسلمين بعيد الميلاد وبين اخرين يشددون على اهمية التعايش.

فقد كتب الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة، تعليقا على الصورة “ليتك لم تفعلها يا صلاح بهذه الطريقة.. ليس عداءً لأحد. ولكن احتراماً للملة. وأظنَّك حريص عليها كحرصك على أسرتك وابنتك #مكة حفظها الله.”

ليتك لم تفعلها يا صلاح بهذه الطريقة..

ليس عداءً لأحد. ولكن احتراماً للملة. وأظنَّك حريص عليها كحرصك على أسرتك وابنتك #مكة حفظها الله.

… pic.twitter.com/PWxLzi83Dm — هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي (@HaithamAlQasimi) December 26, 2020

ورغم ان الصورة نالت اكثر من مليونين ونصف اعجاب على حساب محمد صلاح على انستغرام وحده غير انها تلقت الكثر من التعليقات المستهجنة مثل “لا يجوز” و “استغفر الله” و”الله يهديك” .

ما وجدناه عن النبي مدافعًا ووجدناه لعباد الصليب مهنئًا، فبئس فخر من أتخذه فخرًا.#محمد_صلاح pic.twitter.com/rgvHSdg6iY — yousef 3wad (@Yousef3wad1598) December 25, 2020

#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه59

انت خسرت كتير يا صلاح خساره فيك اسم محمد pic.twitter.com/g5LnM7n8fG — …ألنبوت… (@amrmagyvar) December 25, 2020