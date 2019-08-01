مأساة مراهقة تتمنى الارتباط ولدت دون أعضاء تناسلية

تعاني مراهقة تدعى جيوتي جامبيل ريد، تبلغ من العمر 18 عاما، من هوبكينز بمينيسوتا، من حالة غريبة حيث ولدت دون أعضاء تناسلية وعلى الرغم من ذلك فإنها تأمل في الارتباط من أحدهم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “جيوتي” لم تشعر بالحرج من حالتها، فهي تخبر من يريد الارتباط بها بهذا الأمر، وعلى أمل أن ترتبط بشخص ما دون رفضها عندما يعلم بحالتها الفريدة.

وقالت “جيوتي”: “يمكن أن يكون الارتباط بشخص آخر غريبًا بالنسبة لي لأنني يتوجب علي أن أشرح ماذا يعني إقامة علاقة بيني وبينه، فعندما ينظرون إلى الآخرين يتأكدون أنني أنثى ولكني لم استطع الإنجاب، حيث لا توجد لدي أعضاء تناسلية، وحتى الآن لا توجد لدي علاقة جدية لكني أستخدم تطبيقات المواعدة”.

وأكدت الصحيفة أن “جيوتي” ولدت في كولكاتا بالهند، ثم تبناها شخصين “سو وباتريك”، عندما كانت في عمر الثالثة، وقد واجه والديها بالتنبي مشاكل كثيرة عندما بدأ سنها في التقدم، لأنها عندما يناقشونها بهذا الأمر تعتبره انتهاكًا للخصوصية ولكنها اجتازت ذلك.

وقالت جيوتي: “لقد منحتني عائلتي بالتبني الحرية وعلموني كيف أنظر للعالم، وقد قررت أن أخضع لعملية جراحية قريبًا، يتم فيها عمل فتحة مهبلية حتى أستطيع التزوج بشكل عادي، والاستمتاع بحياتي”.