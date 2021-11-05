لا يزال الغموض يحيط بحالة تسمم غريبة أصابت مئات الأشخاص في مدينة العمارة، جنوبي العراق، إذ تأخرت السلطات في فك خيوطها، وأكدت وزارة الداخلية أن نتائج الاختبارات التي تجريها وزارة الصحة قد تأخذ وقتا طويلا.

ولم يستعبد مراقبون وجود دوافع “سياسية” وراء الحادث ترتبط بالتحركات الرامية لتشكيل الحكومة، كما جرى في حوادث سابقة مماثلة وقعت في مدن جنوب العراق.

بلغ عدد المصابين بحالات التسمم، حتى كتابة هذا التقرير، نحو 568 شخصا، مع حالة وفاة واحدة. وقالت دائرة الصحة المحلية في ميسان إن المصابين عانوا من “تسمم غذائي”. وبينت الدائرة أن شخصا واحدا وصل متوفيا إلى المستشفى، وتم تحويل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في بغداد بقرار قضائي، بانتظار النتائج النهائية لسبب الوفاة”.

تدور الشبهات حول مطعم للأكلات الشعبية (الفلافل) في ميسان، يُعتقد أن بعض الأشخاص الذين تعرضوا للتسمم أكلوا فيه، وفقا للسلطات الصحية.

وأكدت دائرة صحة ميسان أنها “أخذت عينات من الأطعمة والمشروبات لغرض فحصها مختبريا وإغلاق المطعم احترازيا”.

واعتقلت السلطات مالك المطعم وستة أشخاص آخرين “على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة أحدهم”، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.