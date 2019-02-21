ما الذي لا يُعجب الملكة إليزابيث بشكل الأمير هاري؟.. ما علاقة ميغان ماركل!

تجمع الأمير هاري وجدته الملكة إليزابيث الثانية علاقة دافئة للغاية؛ وهو ما يؤكد عليه دائمًا ثاني أبناء ولي العهد للمملكة المتحدة الأمير تشارلز ودوق ساسيكس خلال مختلف الحوارات التي يجريها.

وبحسب ما نشرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية لم تمنع هذه العلاقة الحميمية بين الملكة وحفيدها من انتقاد ما لا تراه مناسبًا للتقاليد والعادات الملكية بالنسبة للأمير هاري؛ إذ كشفت تقارير عدم موافقة وإعجاب الملكة بطول لحية دوق ساسيكس البريطانية.

وجاءت هذه التقارير وفقًا للكاتبة كاتي نيكول، المسؤولة عن كتابة السيرة الذاتية للملكة إليزابيث، حيث تقول الأميرة خلال حديثها مع الكاتبة، الذي حدث في عام 2017: “تعهد هاري بالاهتمام بصحته بعد زواجه من ميغان ماركل، دوقة ساسيكس”.

وتقول كاتي: “ظهر هاري أكثر رشاقة بعد زواجه من ميغان مما كان عليه في السابق، ولكن قبل ذلك كان هاري قد بدأ في إطلاق لحيته؛ الأمر الذي لم يعجب الملكة”.

جدير بالذكر أن الأمير هاري شارك في بعض التدريبات العسكرية برفقة الجيش البريطاني خلال عام 2005، وظهر لأول مرة مطلقًا لحيته في عام 2013 خلال جولة خيرية لصالح سكان القارة القطبية الجنوبية.