تحدث الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة “ناسا” رئيس مركز الاستشعار عن بُعد في جامعة بوسطن، عن امكانية نزول كائنات فضائية على كوكب الارض

وقال الباز، خلال حواره مع الاعلامي محمود سعد في برنامج “باب الخلق”، أنه “في الكون حاجات شاسعة كثيرة وما نقدر نقول انه نحن في احسن حتة في الكون او احسن كوكب في الكون نحن الشمس بتاعتنا دي كلام فارغ”.

وردا على سؤال عن الكلام المتداول عن نزول كائنات فضائية في الارض وقيام الامريكيين بإخفاء هذه المعلومات نفى الباز هذا الكلام بشكل قاطع قائلا “ما فيش حاجة من دي خالص”.

وتابع “اللي بفكروا كده بفكروا انه مش معقول الانسان كان قادر يعمل ده كله او مش معقول الناس اللي كانه في مصر هم اللي بنوا الهرم”.

وختم كلامه بالقول “قد يكون هناك كائنات فضائية بعيدة عنا خالص وما نعرفهم خالص وما حصل بيننا وبينهم اي اتصال وممكن جدا حتى ما يبصوش علينا لاننا ما نستاهلش بالنسبة لهم”.