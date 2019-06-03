ما هو المقدار الصحيح لاستخدام كريمات الوقاية من الشمس؟

يعلم الجميع مدى أهمية الاستعانة بكريمات الوقاية من الشمس خاصة مع بدء دخول فصل الصيف وتزايد فترات سطوع الشمس خلال النهار. لكن هل تعلمين سيدتي المقدار الذي تحتاجينه بالفعل لضمان توفير الحماية لنفسك من أشعة الشمس الضارة؟.

الإشكالية التي لاحظها خبراء التجميل والعناية بالبشرة هي أن الملايين لا يستخدمون كريمات الوقاية من الشمس بالطريقة الصحيحة، ووجود إحصاءات تبين أن 67% من السيدات يستخدمن تلك الكريمات بكميات أقل من التي يتعين عليهن استخدامها.

ولهذا أوصت الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية بأن المقدار الصحيح الذي يجب استخدامه لا يجب أن يقل عن 6 ملاعق صغيرة ممتلئة بأي نوع من أنواع هذه الكريمات (أو 36 غرامًا) ليغطى به كامل الجسم.

وأضاف الأطباء أن المرأة تحتاج لحوالي نصف ملعقة صغيرة من كريم الوقاية من الشمس لمنطقتي الوجه والرقبة، وأنها تحتاج لملء ملعقة كاملة للذراعين، وأنها تحتاج لملء ملعقتين كاملتين للأرجل وأنها تحتاج لملعقة كاملة أخرى للجزئين؛ الخلفي والأمامي من الجسم.