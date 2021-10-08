اجتاحت صرعة جديدة تطبيق ”تيك توك“ لمقاطع الفيديو، تسمى تحدي ”المغرفة الجافة“ Dry Scooping في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

غير أن عدد كبير من الأهالي أطلقوا شكاوى ومناشدات لحكومات بلادهم بضرورة التدخل؛ من أجل التحذير من هذا التحدي، الذي يمثل خطراً قاتلاً على حياة أبنائهم خاصة الصغار منهم، بحسب صحيفة ”ميرور“.

ويتمثل التحدي القاتل، الذي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، في تناول مغرفة من مسحوق مكمل غذائي جاف، يأخذه الرياضيون قبل التمارين، دون خلطه بالماء كما هو منصوص عليه، وابتلاعه ثم اتباعه برشفة من الماء، في مخالفة لشروط تناول هذه المواد.

وتحتوي مساحيق ما قبل التمرين عادةً على الكثير من الأحماض الأمينية والفيتامينات ومكونات أخرى لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة لتحمل التمارين.

وغالبًا ما تحتوي على تركيزات عالية من الكافيين الممزوج بمواد مثل Beta-Alanine و L-Citrulline و BCAAs.

وقال باحثون من ”مركز كوهين الطبي للأطفال“ في نيويورك إن مغرفة من البودرة قد تحتوي على كمية من الكافيين تعادل خمسة أكواب من القهوة.

ويمكن أن تسبب جرعة كبيرة من الكافيين على سبيل المثال آثارًا جانبية متعلقة بالقلب، بما في ذلك خفقان القلب والنبضات الزائدة أو المفقودة كما أنه من الممكن أن يؤدي المسحوق عالي التركيز أيضاً إلى الاختناق، كما يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى الوفاة.