ما هي الطريقة لإزالة البقع عن علب الطعام البلاستيكية!

عندما تستخدمين علب الطعام البلاستيكية تعانين من مشاكل أبرزها ظهور بقع الطعام المستعصية عليها.

وغالباً ما لا تتمكنين من إزالة تلك البقع بسهولة. ومن الممكن أن تلجئي لذلك إلى منتجات التنظيف التي تحول تلك العلب إلى مصدر للأمراض الخطرة.

ولهذا ننصحك بأن تحلي هذه المشكلة إما بالتخلي عن أواني البلاستيك واستبدالها بأخرى من الزجاج، أو بالاعتماد على حيلة سهلة جداً:

ضعي ملعقة طعام من بيكربونات الصودا في العلبة، واملئيها بعد ذلك بالماء وقومي بتغطيتها.

ضعي العلبة في الثلاجة ولا تنزعيها منها إلا عندما يتجمد المزيج. إقلبي العلبة لتسقط منها قطعة الثلج.

وهكذا تلاحظين أنها نزعت كل البقع. ومن الممكن أيضاً أن تلجئي إلى حيل أخرى منها فرك العلبة بمزيج يحتوي على البيكربونات والخل الأبيض.