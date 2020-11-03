كشفت الناشطة السعودية ” أمل الشهراني ” عن تعليق إحدى المتابعات لها التي تمنت إصابتها بمرض السرطان .

وجاء فيه : ” ياحظك مابلاكي ربك بسرطان يومك متعرية ومو متسترة وأنا بلاني ربي رغم إني متسترة .. صدق الله يوم قال يمدهم في طغيانهم يعمهون وإنتي وهند مثل بعض ” .

وعبرت أمل الشهراني عن غضبها واستيائها من تعليق هذه المتابعة في مقطع فيديو نشر عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي واصفة إياها ب ” الحسودة والحقودة ” .

فقالت أمل في مقطع الفيديو : ” في ناس مريضة بالمجتمعات .. هاد متابعة تتمنى إصابتي بالسرطان بدلا منها .. إنتي إنسانة مو متسترة إنتي قذرة وحسودة .. الله يبتلي الإنسان يخفف ذنوبه لكن إنتي الله يزيدك وتستحقين .. لكن أنا الله ينزل عليا كل أنواع الصحة والعافية ” .