تعرض نجم مواقع التواصل الاجتماعي الشاب السعودي ” ريان جيلر ” إلى هجوم من إحدى المتابعات التي تمنت له الموت في تعليق لها وهي تعبر عن أسفها على وفاة الفنان الكويتي ” مشاري البلام ” .

فكتبت المتابعة قائلة : ” حرام مشاري مات وريان جيلر عايش الله يرحمه ويقتلك .. إن شاء الله تلحقه تستاهل الموت .. أتوقع إذا مات ريان تنقلب الدنيا فرح بدل الحزن ” .

لترد الفنانة الإماراتية أحلام على هذا التعليق مدافعة عن ريان جيلر ومعربة عن غضبها من تمني الموت لها .. فقالت : ” حسبي الله ونعم الوكيل شنو هالكراهية والحقد على الصبي .. الله يشغلكم في نفسكم ” .

وأعاد ريان جيلر نشر هذه التعليقات عبر حسابه على تطبيق سناب شات وحرص على تقديم الشكر لأحلام على موقفها فقال : ” ملكة الفن والذوق والأخلاق ” .