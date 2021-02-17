تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للعارضة السعودية ” عبير سندر ” وهي تجيب على سؤال تلقته من إحدى المتابعات لها .

حيث سألت المتابعة عبير سندر عن توقعاتها حول لون بشرة جنينها من زوجها ” جوردان أونيل ” فكتبت قائلة : ” عبير بليز ردي عليا عندي سؤال من زمان أبي أسألك عليه وانسى .. الحين البيبي يطلع أبيض ولا أسمر ؟ بليز ردي عليا ” .

لترد عبير سندر على السؤال بطريقة ساخرة مبدية استغرابها منه فقالت : ” أنا إيش دراني .. كيف تبغيني أعرف ؟ كيف تبغيني أجاوب على سؤالك ؟ ” .

وتابعت : ” ثاني شي سواء طلع أبيض أخضر أسمر أحمر بنفسجي أي لون في الدنيا إنتي إيش فارق معاكي .. أنا عن نفسي كلهم نفس الشيء .. وبعدين دا سؤال أهبل الصراحة ” .