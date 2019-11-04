الصفحة الرئيسية منوعات متابع يسئ إلى ” بدور البراهيم ” : ” كرهنا حريمنا وبيوتنا...

متابع يسئ إلى ” بدور البراهيم ” : ” كرهنا حريمنا وبيوتنا بسببك ” .. والأخيرة كيف ردت ؟

بواسطة -
0 91

نشرت الفاشينيستا السعودية ” بدور البراهيم ” عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” تعليقا كتبه لها أحد المتابعين والذي أثار الجدل بتضمنه إساءة لها .

حيث كتب في التعليق : ” تكفين ارسلي شي يعوفنا فيك .. والله كرهنا حريمنا وبيوتنا بسببك .. مدري سنعك ووذافتك ذي دايم ولا عشان التصوير ” .

وتابع : ” وشغلة ثانية انتي يتابعونك حريم واجد وصلي له ان الكشخة ما هي بس للطلعة ” .

وتداول عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” هذا التعليق .

وخرجت بدور البراهيم للرد على تعليق المتابع في مقطع فيديو بصوتها وقالت فيه : ” تدرون اكتشفت أنا غلطانة اصلا إني أنزل مسج مثل هذا .. انا راجعت نفسي .. انا تركت متابعاتي يردون عليه ” .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

@annrosaofficial #بدور_البراهيم تعتذر على كلام الرجل وغزله اللي نزلته بسنابها . . . . #حليمه_بولند نزلت مشداتها الخاصة😍👇 @annrosaofficial @annrosaofficial . . الكبسولة الوردية بديل التكميم والبالون اخسري 12 كيلو مرخص من الصحه😍 ‎‏‎‏@carenmore ‎‏‎‏@carenmore

A post shared by دكتورة مشاهير خبلة😂🇸🇦 (@dr_mshaher) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.