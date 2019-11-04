متابع يسئ إلى ” بدور البراهيم ” : ” كرهنا حريمنا وبيوتنا بسببك ” .. والأخيرة كيف ردت ؟

نشرت الفاشينيستا السعودية ” بدور البراهيم ” عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” تعليقا كتبه لها أحد المتابعين والذي أثار الجدل بتضمنه إساءة لها .
حيث كتب في التعليق : ” تكفين ارسلي شي يعوفنا فيك .. والله كرهنا حريمنا وبيوتنا بسببك .. مدري سنعك ووذافتك ذي دايم ولا عشان التصوير ” .
وتابع : ” وشغلة ثانية انتي يتابعونك حريم واجد وصلي له ان الكشخة ما هي بس للطلعة ” .
وتداول عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” هذا التعليق .
وخرجت بدور البراهيم للرد على تعليق المتابع في مقطع فيديو بصوتها وقالت فيه : ” تدرون اكتشفت أنا غلطانة اصلا إني أنزل مسج مثل هذا .. انا راجعت نفسي .. انا تركت متابعاتي يردون عليه ” .
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