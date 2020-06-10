نشرت مواقع إخبارية أمريكية مقاطع فيديو تسجل إقدام مجموعة من المتظاهرين في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية مساء يوم أمس على الإطاحة بتمثال المستكشف الإسباني ” كريستوفر كولومبوس ” .

والذين ظهروا وهم يسقطون التمثال المقام في حديقة بايرد بارك ثم قاموا بإضرام النار فيه قل أن يتم رميه في بحيرة بولاية فرجينيا .

وجاء ذلك ضمن إطار حملة موجهة ضد تماثيل شخصيات ورموز لديها علاقة بممارسة العنصرية وتسهيل العبودية .

على خلفية المظاهرات المتواصلة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة عقب وفاة الشاب ” جورج فلويد ” المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية على يد شرطي خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس خنقا .