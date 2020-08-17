تحتفل الدول العربية الاسلامية بيوم رأس السنة الهجرية الذي يحل علينا بعد ايام قليلة حيث يعتبر هذا اليوم عيد رسمي ويحصل فيه الموظفون على اجازة رسمية في القطاعين الحكومي والخاص.

كما يعتبر شهر محرم ذات اهمية لدى عدد من الطوائف الاسلامية مثل الطائفة الشيعية التي يستقبل معتنقيها هذا الشهر بالحزن والاسى على مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه في يوم عاشورا من محرم ، اما الطوائف الاخرى فتقوم بصيام يومين من هذا الشهر اسوة بسنة نبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه وهي تاسوعاء وعاشوراء .

موعد رأس السنة الهجرية 1442

وسيتم تحري رؤية هلال شهر محرم 1442 في آخر أيام ذو الحجة 1441 يوم الاربعاء القادم 29 ذي الحجة ١٤٤١هـ – 19 أغسطس ٢٠٢٠م فاذا تمت الرؤية وشوهد هلال محرم سيكون يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 الموافق 1 محرم 1442 هجرياً.