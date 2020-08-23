بعد أن خرج ” صلاح السقا ” محامي زوج الفنانة ” هالة صدقي ” بتصريحات له مؤخرا حول إتهام موكله لزوجته بالاستيلاء على أمواله وممتلكاته بالإضافة إلى إقامته دعوى قضائية لإثبات نسب طفليه منها .

حيث طالب بأن تقوم هالة صدقي بإجراء تحليل DNA لاعتقاده بإنها ليست والدة طفليه الحقيقية وليست صاحبة البويضة التي تم استخدامها في عملية التلقيح والإنجاب .

أعلن صلاح السقا في مؤتمر صحفي له عقده يوم أمس السبت عن انسحابه من جميع القضايا التي كان يتوكلها ضد هالة صدقي .. مشيرا إلى إنه اتخذ هذا القرار لصالح الأسرة والطفلين والحفاظ عليهم .

فقال : ” اعتذر عن كل ما كتب في الصحافة وإن توا أشرف من أي حد.. ولابد من الابتعاد عن هذه المشاكل وإن شاء الله هتتحل خلال الفترة المقبلة ” .

وعلى الجانب الآخر كانت الفنانة هالة صدقي قد ردت على إتهامات زوجها ” سامح سامي ” بإنه يحاول تشويه سمعتها بعد انفصالهما منذ خمس سنوات ليتهرب من القضايا التي أقامتها ضده .