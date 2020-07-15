أجرى ” سهاد إمام ” المحامي الخاص ب ” محمد وزيري ” لقاء لبرنامج ” ET بالعربي ” كشف من خلاله عن الموقف القانوني لموكله وبعض المستندات الخاصة بقضيته مع الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” .

والتي تؤكد صدق محمد وزيري في دعواه منها توكيل عام القضايا من هيفاء لوزيري والذي لا يستطيع من خلاله أن يتحكم في أي حسابات بنكية لها أو أن يتصرف بالبيع والشراء .

وأكد سهاد إمام أن كل العقارات مملوكة ومكتوبة بإسم موكله ولا يوجد أي شيء بإسم هيفاء .. والعقود المسجلة بالشركة تكشف أنه أول مالك للفيلا وهو من يقوم بدفع الأقساط وليس كما تدعي هيفاء وهبي بأنها تملك هذه العقارات .

وعن اقتحامه المنزل بالقوة كما صرحت هيفاء مؤخرا قال : ” هيقتحم بيته ليه .. إذا كان إسمه هو المسجل في الشركة وبعدين ده كمبوند معروف ومفيش اقتحام ولا كلام من ده إحنا مش في الشارع ” .

يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد أعلنت لجوئها للقضاء ضد محمد وزيري متهمة إياه بسرقة أموالها ليرد عليها بدعوى لإثبات زواجه منها .