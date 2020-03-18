محامي مصري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ” مي الخرسيتي ” ومطالبات بمحاكمتها

تقدم المحامي ” سمير صبري ” ببلاغ إلى المستشار ” حمادة الصاوي ” النائب العام المصري ونيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء ضد ” مي الخرسيتي “على خلفية مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته وهي تتحدث عن فيروس كورونا وأن هذه الأزمة ‏متعمدة من بعض الدول لإثارة الرعب ‏والذعر حول العالم .

حيث اتهمها بنشر أخبارا كاذبة الغرض منها تهديد استقرار وأمن البلاد وإحداث البلبلة ونشر الرعب بالإضافة إلى التهكم على المصريين بسبب الخوف من أزمة فيروس كورونا .

فجاء في البلاغ : ” خرجت علينا في العديد من المناسبات بفيديوهات تهاجم فيها الدولة المصرية ورجالها ورئيسها بعد أن وصفت المصريين أنهم شعب متخلف ومتحرش وهمجي منذ أن كانت في دولة أمريكا وقبل أن تدخل الأراضي المصرية ” .

وتابع : ” برعت في تمثيل دور البنت المصرية الوطنية وأنها تخاف على مصر وكأن وائل غنيم في نسخته النسائية يطل علينا من جديد ولكن التاريخ يفضح أمثالهم .. خرجت علينا وكأنها من تجار الدين تدعو إلى التوبة وتحذرنا من أمريكا التي تعلمت بها كيف تؤثر على الجمهور ” .

واستكمل البلاغ : ” تخرج بشائعات أنه لا يوجد مرض كورونا وأنها لعبة أمريكية حتى ترعب العالم .. وأشادت بمناعة المصريين وكأنها تدس السم في العسل بهذا الأداء التمثيلي والانفعالات المفتعلة ودموع التماسيح والإشارات والحركات المبالغ فيها ” .