محامي وداعية سعودي في تصريحات مثيرة للجدل يدعو لإباحة التعارف بين الجنسين قبل الزواج

خرج المحامي السعودي والمستشار الشرعي ” عبد الله آل معيوف ” بتصريحات مثيرة للجدل خلال لقائه في برنامج ” يا هلا ” والمذاع على قناة ” روتانا خليجية ” عن الزواج والتعارف بين الجنسين قبله .

حيث أباح عبد الله آل معيوف التعارف بين الجنسين قبل الزواج وفق ضوابط معينة ومحاذير شرعية مثل الالتزام بعدم الخلوة بالشريك والتزام المروءة باللباس المحتشم وتجنب الكلام الفاحش والخضوع في القول .

فقال : “التعارف قبل الزواج مباح والتوسع في تطبيق قاعدة سد الذرائع لن يدع للناس شيئا يفعلونه .. نعم هناك محاذير شرعية للتعارف لكل أمة قيم وأخلاق ودين وعادات تختلف عن الأمة الأخرى .. ولذلك الغرب قد تكون له طريقة تعارف تختلف عن طريقة تعارف المسلمين ” .

وبرر آل معيوف دعوته لإباحة التعارف بين الجنسين قبل الزواج لإنجاح العلاقة الشرعية بينهما من خلال معرفة الطرفين لإمكانية قدرتهما على العيش سويا بعد التحدث مع بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بين زملاء العمل .

وأثارت تلك التصريحات جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية وخاصة موقع ” تويتر ” حيث انقسم المغردون بين مؤيد لإباحة التعارف .. وبين متمسك بالفتاوى التي تقتصر على الرؤية الشرعية من قبل الخاطب للفتاة في يوم خطبتها قبل إتمام مراسم الزواج ويرى أن تلك الدعوة مخالفة لفتاوى كبار الدعاة وعلماء الشريعة في السعودية والتي تحرم ذلك التعارف .

يذكر أن الحياة العامة في السعودية تشهد تغييرات عديدة من بينها إزالة كثير من القيود التي كانت تحد من اختلاط النساء والرجال في الأماكن العامة وتبني تفسيرات منفتحة ومتبعة في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي خلال الأعوام القليلة الماضية .