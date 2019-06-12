” محظوظة بقربك ” .. هكذا هنأت الملكة رانيا الملك عبد الله بعيد زواجهما

نشرت ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله صورة تجمعها بزوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” تهنئه فيها بمناسة عيد زواجهما في 10 يونيو .
وكتبت معلقة عليها : ” كم أنا محظوظة بقربك .. شكرا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد أنت فيه .. سيدي .. كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج ” .
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كم انا محظوظة بقربك. شكرا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد انت فيه…سيدي… كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج #الأردن #حب_الأردن I am so lucky to be by your side, today, tomorrow, and every day to come. God bless you my King #Jordan #LoveJO
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعي صفحة الملكة رانيا حيث حازت على أكثر من 303 ألف إعجاب بالإضافة إلى عدد كبير من التعليقات التي تتمنى لهم دوام السعادة والدعوات بأن يحفظهم الله .
ويمثل هذا العيد هو العيد ال 26 لزواجهم فيذكر أن حفل زفافهما كان في العاشر من يونيو لعام 1993 في قصر زهران .