محمد إمام يستقبل مولودته الأولى ” خديجة “

نشر الفنان المصري محمد إمام عبر صفحته الشخصية على موقع ” إنستجرام ” أمس صورة له واقفا داخل وحدة الأطفال حديثي الولادة معلنا عن قدوم مولودته الأولى .

وكتب معلقا على الصورة بآية قرآنية ” وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ” وأضاف : ” أول مرة احس بجملة حياته اتقلبت 180 درجة .. خديجة محمد إمام وصلت يا جماعة .. يلا دلعوها بقى ربنا يحفظ جميع أطفالنا ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي محمد إمام على الصورة مهنئين باستقباله خديجة منهم الفنان ” أوس أوس ” الذي علق مازحا : ” مبروك بابا يا عسل ولسه يا بيه ” .

كما قام المخرج رامي إمام شقيق الفنان محمد إمام بتقديم التهنئة له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام بنشر صورة تحتوي على بالون وكتب معلقا عليها : ” الحمد لله وصلت النهاردة خديجة محمد إمام .. وأخيرا بقيت عم ” .

وكان محمد إمام قد احتفل بزواجه على نوران طلعت في 29 أغسطس الماضي في فيلا والده الفنان عادل إمام في الساحل الشمالي وسط حضور أهل العروسين وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم : عمرو دياب وأحمد حلمي وأحمد فهمي وهنا الزاهد .