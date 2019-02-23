محمد العريفي يثير الجدل بعد ظهوره المفاجىء في العلا!.. فيديو

اثار الداعية السعودي المعروف، محمد العريفي، جدلا واسعا، عقب ظهوره في مقطع فيديو ترويجي لمهرجان “شتاء طنطورة” السياحي والفني في محافظة العلا شمالي البلاد.

ونشرت إدارة المهرجان، مقطع فيديو للعريفي، يحث فيه على السفر الذي يفرج الهم ويجلب العلم والصحبة وغيرها من الفوائد، والتعرف على حضارات الأمم السابقة.

وظهرت صور للعريفي وهو يتجول بين قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة في المنطقة التاريخية لمحافظة العلا، التي تستضيف المهرجان الأول في تاريخ السعودية.

وقد ابرزت قناة “بي بي سي” تصريحات قديمة للعريفي نها فيها عن زياة الاماكن السياحية وخاصة مدائن صالح في العلا او بقايا ديار ثمود قائلا ان من يفعل ذلك فقد اصابه لعنة من الله مستشهدا بحديث للرسول يقول فيه “لا تدخلونها الا وانتم تبكون”.

ويعد هذا أول ظهور للعريفي منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما توقف الداعية عن الظهور عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع حذف حسابه في “تويتر” وغيابه عن الظهور الإعلامي.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، قد منعت الداعية السعودي، في أيلول/ سبتمبر الماضي، من الخطابة في مساجد المملكة دون توضيح أسباب.