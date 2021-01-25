أثارت إطلالة ولي العهد السعودي ​الأمير محمد بن سلمان​ ضجة كبيرة في ​السعودية​، وخطف الأنظار بالجاكيت الذي إرتداه خلال ترؤسه إجتماع مجلس إدارة صندوق الإستثمارات العامة أمس.

وتسأل عدد كبير من المتابعين عن ماركة الجاكيت، منهم الإعلامي الكويتي حمد قلم، الذي أعاد نشر صورة بن سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّق: “أحد يعرف من وين السديري؟ قوي”.



وبالبحث تبين أن جاكيت بن سلمان يحمل العلامة التجارية البرطانية الشهيرة “Franck Namani”، الذي شهد إقبالًا كثيفاً من الزوار السعوديين لشراء “الجاكيت”.

وبحسب الموقع الرسمي للعلامة التجارية، فإن سعر الجاكيت 5400 باوند، أي ما يعادل 7.405 ألف دولار أميركي، و27.780 ألف ريال سعودي.

كما أشار بعض المتابعين الى أن الجاكيت قد نفذ من المتجر، من خلال الموقع الرسمي للعلامة البريطانية.

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