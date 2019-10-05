” محمد علي ” ينشر فيديو جديد يهاجم الرئيس السيسي : ” أنا الشعب المصري كله ورايا .. وهنشيلك في أقل من سنة ومن غير نقطة دم واحدة

نشر الفنان ورجل الأعمال المصري الهارب ” محمد علي ” مقطع فيديو جديد عبر حسابه المعروف بإسم ” أسرار محمد علي ” يهاجم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونجله ” محمود ” معلنا عن تجهيز مفاجأة لهما .

وجاء محمد علي في بداية مقطع الفيديو منتقدا ما تقوم به قوات الأمن المصري من تفتيش هواتف المارة في الشوارع واعتقال للمتظاهرين .

كما أشار على حد قوله أن قوات الأمن تفرض غرامة على من يثبت إنه يتابع الفيديوهات التي يقوم محمد علي بنشرها .

وأكد محمد علي على إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام المصرية عن إلقاء القبض عليه .. وعن استضافة بعض القنوات لفنان مصري ويعمل مقاولا أيضا مع القوات المسلحة يدعى ” سيد الطيب ” لانتقاد محمد علي والهجوم عليه .

وتحدث سيد الطيب في مقطع الفيديو الذي عرضه محمد علي عن وجود مشاكل بين الإدارة الهندسية للقوات المسلحة ومحمد علي والتي انتهت به إلى تحويله إلى المحاكمة العسكرية .

وعلق محمد على على العاصمة الإدارية الجديدة وما تتكلفه من مبالغ في إنشاءها مع وجود العديد من المناطق العشوائية التي تحتاج إلى التطوير والإصلاح .

وأكد محمد علي إنه لا ينتمي لأي خلايا أو تحركه قائلا : ” لم يكن ورائي أي خلية تحركني .. لكن الآن ورائي الشعب المصري بأكمله ” .

ثم عرض محمد علي مقطع فيديو للرئيس المصري من تصريحات أدلى بها في وقت سابق والتي تحدث بها عن العدالة الإجتماعية وقال الرئيس السيسي بها : ” والله العظيم أنا لو ينفع اتباع .. اتباع ” .

وتعليقا على ذلك قال محمد على عن إطلاقه هاشتاج ” السيسي بربع جنيه ” .. واختتم الفيديو بالقول ” هنشيلك في أقل من عام .. وبدون نقطة دم واحدة ” .