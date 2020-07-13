أجرى ” محمد وزيري ” مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية يوم أمس الأحد ليرد على الاتهامات التي وجهتها له هيفاء في مداخلة لها بنفس البرنامج يوم السبت الماضي مستخدما ” حق الرد ” .

فقال محمد وزيري أن علاقته بهيفاء وهبي كانت جيدة للغاية وكانا على وفاق منذ عام 2017 حتى عام 2019 إلى أن حدثت مشكلة بينهما لأسباب شخصية عند بدء تصويرها لفيلمها الجديد ” أشباح أوروبا ” .

وأكد إنهما كانا متزوجان من 24/3/2017 ويعيشان في نفس المنزل وإنه لم يعلن عنه لأسباب شخصية تتعلق به وبعائلته ولكن بعد هذه المشكلة أصبحت العلاقة علاقة عمل فقط دون أن ينفصلا رسميا .

وأضاف أن العلاقة توترت بينهما بشكل كبير قبل تصوير الفيلم بشهر ولكن لم يؤثر ذلك بشكل جذري على تصوير الفيلم لأن العقود والاتفاقات كانت قد أبرمت مع فريق العمل .

ولكنه فوجئ أنه بعد الاتفاق على السفر لمدة 17 يوما إلى أوروبا للتصوير امتنعت هيفاء عن السفر وتحدثت إلى المخرج بشروط خاصة حتى توافق لم يتم الاتفاق عليها مسبقا .. ولا صحة لما تردد حول رفضها إحدى بطلات الفيلم وإنها كانت على وفاق مع الجميع .

وتابع إنه بعد انتهاء الفيلم شكر هيفاء على تعاونها وطلبت منه أن تشاهد الفيلم قبل عرضه وبالفعل عادت من سفرها بعد شهر وشاهدت الفيلم في مرحلة المونتاج وأبدت إعجابها به .

كما أخبرته بإنها سوف تسافر لبدء تحضيرات مسلسلها ” أسود فاتح ” وعند عودتها ترغب في الإنفصال رسميا وهو ما وافق عليه وزيري .

وأكد محمد وزيري على إنه لم يكن مدير أعمال هيفاء وهبي أو غيرها وإنه كان يهتم بأمورها من جانب إهتمامه بها وإنها تخصه على حد قوله .

وأشار إلى إنه منذ شهر مايو الماضي وكان يحاول التواصل مع هيفاء وهبي ولكنها لم تكن ترد عليه حتى تفاجئ بما قامت به بالإعلان عنه من اتهامات لوزيري وهو ما دفعه إلى اللجوء للمحامي الخاص به والتزامه الصمت وعدم الرد على زوجته .

واستكمل : ” هي مصدرة للرأي العام حاجتين أول حاجة إن أنا مدير أعمالها وده بيخليني ارتبط بفلوس شغلها وده والله ما بيحصل .. تاني حاجة إن معايا توكيل رسمي عام بسببه بتحصل على كل الكلام ده من عقارات أو فلوس وده كمان غلط ” .

واستطرد : ” أنا نفسي يطلع مستند واحد عن كل الاتهامات دي .. أنا معايا قسيمة زواج قدمتها للمحكمة وقرائن تانية والجيران والناس عارفين إننا متجوزين وعايشة معايا في البيت بقالها 3 سنين .. وأنا مبتكلمش علشان واثق من القانون ولو انتي واثقة في القانون اسكتي ” .