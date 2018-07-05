مدارس بريطانية تمنع التنانير مراعاة لمشاعر المثليين!

منعت 40 مدرسة بريطانية تلميذاتها من ارتداء التنانير، وذلك مراعاة لمشاعر المثليين.

وذكرت صحيفة ” Daily Mail” أن مدرسة “ساسكس” الواقعة في مدينة ليويس، هي أول مدرسة تلزم كل تلميذاتها منذ أيلول العام الماضي بارتداء البنطلون.

ونقلت الصحيفة عن مديرة هذه المدرسة، توني سميث، قولها: “يعود سبب تغيير الزي المدرسي إلى الاحترام والمساواة في الحقوق. والآن يرتدي كل تلاميذنا الزي المدرسي نفسه، وهذا أمر حكيم، ويخفض على الأرجح إمكانية انتهاك الحقوق. إنه زي محايد جنسيا، وكنا نفكر كثيرا في جعله محايدا حقا”.

وأفادت الصحيفة بأن ذوي طلاب مدرسة “فيليبس” الواقعة في مدينة بيوري، حيث تم إدخال الزي المدرسي المحايد جنسيا، يشكون من أنه لم يناقش هذه المسألة معهم أي من المسؤولين في المدرسة.