كشفت التونسية ” مديحة الحمداني ” طليقة الفنان السوري ” قصي خولي ” عن تلقيها العديد من التساؤلات والتي تأتي لها بشكل يومي عن طبيعة العلاقة بينها وبين قصي .

خاصة بعد نشر قصي خولي لصورة جمعته بإبنه ” العميد جونيور ” ونشر مديحة الحمداني لنفس الصورة ولكن من دون قصي مما أثار الجدل حول عودة الثنائي إلى بعضهما البعض .

فقالت مديحة الحمداني في منشور لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام عن علاقتها بقصي خولي لحسم هذا الأمر : ” هذا جواب على سؤال يطرح يومياً اللي يهمهم برشا نوعية علاقتي أنا وأبو ابني حالياً ” .

وتابعت : ” نقلّهم علاقتنا هي علاقة تقدير واحترام وشراكة لتربية إبننا اللي هو روحنا وحب حياتنا .. وهاذي بالنسبة ليا أرقى أنواع العلاقات ” .

وأضافت الحمداني : ” نتمنالو السعادة والنجاح .. نحنا بينتنا طفل وشراكة عمر جاي .. الله يحميلنا ولدنا ويحمي أولاد الناس الكل .. إن شاء الله الموضوع هذا يتسكر ” .