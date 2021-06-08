انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير مستشفى باراس الخاص بمدينة أغرا في ولاية أوتار براديش الهندية وهو يتحدث عن تفاصيل قراره الصادم بقطع الأكسجين المتعمد عن المرضى سواء المصابين بفيروس كورونا المستجد أو بأمراض أخرى ويعانون من حالة متدهورة لمدة 5 دقائق .

وذلك كجزء مما أسماه التدريب الوهمي من أجل معرفة من يستطيع الصمود والبقاء على قيد الحياة دون الحصول على الأكسجين في ظل مواجهة المستشفى نقصا كبيرا في إمدادات الأكسجين وعدم تمكنهم من الحصول على موافقة الأسر بإزالة أجهزة التنفس عن المرضى المتدهورة حالتهم .

وتمت تلك الواقعة في يوم 27 من شهر إبريل الماضي حيث قام الطبيب ” أرينجاي جاين ” بقطع الأكسجين عن عدد من المرضى وتابع وصف حالة المرضى الذين كانوا يكافحون لالتقاط أنفاسهم .. وكان هناك 22 مريضا قد تحول لون أجسادهم للون الأزرق بسبب توقف التنفس .

وبعد تداول هذا الفيديو على نطاق واسع بدأ مكتب الصحة بولاية أوتار براديش تحقيقا حول الحادثة .