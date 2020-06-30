كشف ” مات هانكوك ” وزير الصحة البريطاني يوم أمس الإثنين أمام البرلمان عن فرض قيود التواصل والعزل بين السكان في مدينة ” ليستر ” مرة أخرى .

وذلك بعد رصد تفشي كبير ومفاجئ لفيروس كورونا المستجد في المدينة .

حيث بلغت نسبة الإصابات الجديدة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 350 ألف نسمة 10% من جميع الحالات في إنجلترا الإسبوع الماضي .

وأكد على أن المحال والشركات في المدينة ستغلق أبوابها اعتبارا من اليوم الثلاثاء وستحذو المدارس حذوها الأسبوع المقبل .

وأضاف : ” سنطرح تغييرا قانونيا قريبا جدا خلال اليومين المقبلين لأن بعض الإجراءات التي اضطررنا لاتخاذها في ليستر للأسف ستتطلب دعما قانونيا ” .. ولم يستبعد الاستعانة بالشرطة في بعض الحالات لفرض بعض جوانب إجراءات العزل .

وكات الحكومة في لندن قد خففت في الأسابيع الماضية الإجراءات التي تم فرضها في شهر مارس الماضي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا بشكل جزئي .