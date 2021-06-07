اثارت مذيعة كويتية موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سؤلها عن امكانية تطور “متحور كويتي” من فيروس كورونا.

وتداول ناشطون مقطع فيديو للمذيعة وهي تسأل ضيفها الدكتور عبدالله بهبهاني: “هل من الممكن ان يطلع عندنا متحور كويتي”.

وقد اجابها الدكتور بهبهاني: “ما بعيدة وارد جدا وهذا المتحور ممكن يصير بأي دولة او ممكن يكون متحور اقليمي”.

وتابع “بس ما اقدر ارجم بالغيب لكن من الناحية النظرية وارد ان يصير بالكويت او منطقة الشرق الاوسط او منطقة الخليج”.

وقد اثار المقطع موجة من السخرية حيث كتب احدهم “المتحور الكويتي يطلع بعد الساعه ٨” فيما كتب اخر “المتحور لكويتي حاشه اكتئاب من الحظر ولا يفكر ينتشر اصلا”.