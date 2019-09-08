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مذيعة تنتقد ” ميغان ماركل ” وتصفها بالمنافقة ولا تليق بالعائلة الملكية

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خرجت المذيعة التليفزيونية ” كاتي هوبكنز ” في لقاء مع برنامج ” 60 دقيقة ” على القناة التاسعة للتلفزيون البريطاني بتصريحات مثيرة للجدل هاجمت فيها دوقة ساسكس ” ميغان ماركل ” .

حيث اتهمت كاتي دوقة ساسكس بالنفاق عندما تقوم بوعظ الناس دائما وخاصة في موضوعات الحفاظ على البيئة وفي الوقت نفسه تستقل هي طائرات خاصة .

وأن ميغان تطالب الجميع بالحفاظ على خصوصياتها وتقوم هي بنشر تفاصيل حياتها بشكل مستمر على وسائل التواصل الاجتماعي .

وأضافت كاتي هوبكنز بأن ميغان ماركل لا تليق بالعائلة الملكية وأن زواجها من الامير هاري كان من أجل الحصول على حبيب من المشاهير .

وتحدثت عن ملابسها أيضا مؤكدة أن ميغان لا تجيد اختيار أزياء مناسبة لها وترتدي ملابس سيئة .

وهاجم المتابعون تعليقات هوبكنز ووصفوها بالشريرة والمثيرة للاشمئزاز .. وتضامن الكثيرون مع ميغان مؤكدين أن وجهة نظر المذيعة لا تمثل رأي البريطانيين .

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