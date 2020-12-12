تعرضت ” درة الضاوي ” المذيعة في القناة الوطنية الأولى في تونس لوعكة صحية على الهواء مباشرة أثناء إذاعتها لنشرة الأخبار مساء أمس .

وظهرت درة الضاوي في بداية حديثها بشكل طبيعي ولم يظهر عليها أي مظاهر للتعب إلى أن توقفت عن الكلام بشكل مفاجئ ولم تستطع الاستمرار وهو ما دفع القناة إلى وقف بث النشرة .

وأعلنت القناة الوطنية التونسية في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أن الإنقطاع الذي حصل على مستوى نشرة الأخبار المسائية سببه الوعكة الصحية التي تعرضت لها المذيعة درة الضاوي بشكل مفاجىء .