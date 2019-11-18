مذيعة مصرية تتعرض لحادث سير : ” شفت الموت بعنيا “

نشرت المذيعة المصرية ومقدمة البرامج ” لمياء فهمي عبد الحميد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا كشفت من خلالها عن تعرضها لحادث سير ونجاتها من موت محقق يوم أمس .
وظهر في الصور تهشم سيارتها الخاصة وتحطمها بشكل كبير بعد الحادث .
وكتبت لمياء عبد الحميد في تعليقها على الصور قائلة : ” والله شفت الموت الحمد لله ” .
وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصور وانهالت التعليقات التي دعت لها بالسلامة ونجاتها من الحادث .
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