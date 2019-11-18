الصفحة الرئيسية منوعات مذيعة مصرية تتعرض لحادث سير : ” شفت الموت بعنيا “

مذيعة مصرية تتعرض لحادث سير : ” شفت الموت بعنيا “

بواسطة -
0 55

نشرت المذيعة المصرية ومقدمة البرامج ” لمياء فهمي عبد الحميد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا كشفت من خلالها عن تعرضها لحادث سير ونجاتها من موت محقق يوم أمس .

وظهر في الصور تهشم سيارتها الخاصة وتحطمها بشكل كبير بعد الحادث .

وكتبت لمياء عبد الحميد في تعليقها على الصور قائلة : ” والله شفت الموت الحمد لله ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على الصور وانهالت التعليقات التي دعت لها بالسلامة ونجاتها من الحادث .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

والله شوفت الموت الحمدلله😥😥😥😥

A post shared by lamiaa fahmy abdelhamid (@lamiaafahmyabdelhamid) on

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.