أعلنت المذيعة ” مي حلمي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تفكيرها في اعتزال عملها بشكل نهائي والابتعاد عن السوشيال ميديا .

فكتبت في منشورها : ” بفكر جديا باعتزال كل شئ .. مهنتي كمذيعة .. السوشيال ميديا نهائيا .. كل شئ كل ما هو تعرفه الناس لا أريده ” .

وتفاعل المتابعون مع المنشور الذين طالبها البعض منهم في تعليقاتهم بالتراجع عن قرار الاعتزال .. لترد مي حلمي على ذلك بأنها مازالت في مرحلة التفكير ولم تحسم قرارها بعد .

فقالت مي حلمي في تعليق لها : ” بفكر والله يا جماعة كاتبة بفكر ماخدتش قراري لسه ” .