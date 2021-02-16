تداول رواد مواقع التوصال الاجتماعي مقطع فيديو للمذيع البحريني ” فهد بوجيري ” مذيع قناة البحرين الرياضية تضمن واقعة غير مألوفة حدثت على الهواء مباشرة أثناء تقديمه للأستوديو التحليلي لمباراتي الدور قبل النهائي من بطولة كأس الملك .

حيث ظهر فهد بوجيري في الفيديو وهو يقاطع حديث أحد ضيوفه وطلب من أحد العاملين دخول الأستوديو ليتسلم منه كيس أبيض ثم وضعه على الأرض سريعا حتى لا يظهر أمام المشاهدين .

وهو الأمر الذي أثار ضد المذيع البحريني موجة من السخرية والانتقادات وإتهامه بعدم الاحترافية .

ولم تصدر قناة البحرين الرياضية أي رد رسمي عن تلك الواقعة حتى الآن .. إلا أن فهد بوجيري خرج بمقطع فيديو عبر حسابه على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري لتوضيح الأمر .

فقال أن ما حصل عليه كان صندوق من المياه لكي يشرب هو وضيوفه في حال شعروا بالعطش بسبب كثرة الحديث في تغطية المباراتين .

قناة البحرين الرياضية قلنا محد يطالعكم بس مو لدرجة ان يوصل اوردر العشا وتستلمه جذي عيني عينك pic.twitter.com/8pKsB9cpIY — Mohammed (@Mohd_BAH) February 14, 2021