نشر الإعلامي السوري ” فيصل القاسم ” والمذيع بقناة الجزيرة القطرية تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” تضمنت صورة للسلطان قابوس برفقة رئيس الوزراء الاسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” .

وكتب في تعليقه عليها : ” كتب فائز عمار .. كيف تردون عليه ؟ .. من حق الإخوة الفلسطينيين أن يهاجموا الدول العربية التي تطبع أو تدافع عن إسرائيل ” .

وتابع : ” لكن ألا تعيش السلطة الفلسطينية التي تمثلهم في الحضن الاسرائيلي وتعتاش على الفتات الصهيوني .. ألا تتحالف حركات المقاومة الفلسطينية مع إيران التي تحتل أربع عواصم عربية ” .

وأثارت هذه التغريدة استياء وغضب النشطاء العمانيون الذين اعتبروا وضع صورة السلطان قابوس مع نتنياهو في غير محله وإساءة غير مقبولة .

وتصدر هاشتاج ” مذيع الجزيرة يسيء لقابوس ” موقع تويتر وتعالت الدعوات التي تطالب السلطات القطرية باتخاذ موقف منهم أو بإغلاق مكتب القناة في السلطنة .

#مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس

لايسيئ الا لنفسه هو ومن يقف خلفه

مجرد اعلامي يملاء عليه الكلام وينقله على شاشتهم القذره وياخذ مبلغ وقدره من ملقنه،بفعلتهم يؤكدون لنا انهم في مستوى منحط ،والا مايتكلم على انسان فارق الحياة ولايستطيع الرد عليه

رحمة الله على السلطان قابوس . pic.twitter.com/zaVL1hzyAl — عبدالعزيز الحربي (@eibdaleazi) May 3, 2020