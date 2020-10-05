نشر المذيع ” وائل منصور ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري أعلن من خلاله عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

كما أشار وائل منصور إلى إصابة ” سارة المنذر ” زميلته في البرنامج الذي يقدماه على إذاعة ” إنرجي ” فكتب قائلا : ” للأسف جالي كورونا .. وغالبا سارة اتعدت مني .. برنامجنا عيشها بإنرجي مكمل مع مذيعين تانيين من بكرة لغاية انشاء الله ما نرجع تاني ” .

وتابع مازحا : ” هو أنا لو دخلت القطط عندي الأوضة اللي عامل فيها عزل ممكن اعديهم كورونا قارفني عاوزين يخشوا ” .

يذكر أن وائل منصور وسارة المنذر يقدمان برنامج ” عيشها بإنرجي ” عبر أثير إذاعة إنرجي .