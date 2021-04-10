وجه ” برايان كيلميد ” مقدم البرامج التلفزيونية في شبكة ” فوكس نيوز ” الأمريكية اتهامات ضد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعلاقتهم في وفاة دوق إدنبرة ” الأمير فيليب ” الذي رحل عن عالمنا يوم أمس الجمعة عن عمر ناهز 99 عاما .

فقال برايان كيلميد خلال حديثه في برنامج ” Fox & Friends ” بأن هناك تقارير تفيد بأن الأمير الراحل فيليب كان غاضبًا بعد المقابلة التي أجراها هاري وزوجته مع أوبرا وينفري وتداعيات تلك المقابلة .. وبينما كان يحاول التعافي تدهورت صحته .

وأعاد كيلميد نقل الحديث الذي صرح به المذيع ” بيرس مورغان ” في برنامجه الصباحي موجها إياه للأمير هاري قائلا : ” جدك في المستشفى وأنت تعلم أن صحته غير جيدة فهل هذا هو الوقت الذي يمكنك الظهور في هذه المقابلة ” .