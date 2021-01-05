عبر الاعلامي اللبناني هيثم ابو صالح، مذيع قناة الجزيرة القطرية، عن فرحته بالاتفاق السعودي القطري على طريقته من خلال نشره صورة له من منفذ أبو سمرة الرئيسي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

فقد نشر ابو صالح صورة له من منفذ أبو سمرة ظهر فيها وهو يرفع شارة النصر وعلق كاتبا: “وانتصرت #قطر … صورة اهداء لكم من منفذ #أبو_سمرة خلال تغطيتي قبل قليل عبر #الجزيرة”.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من الليلة، قبل ساعات من انعقاد قمة العلا في المملكة غداً الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الكويتي، في بيان تليفزيوني، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وأنه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية.

وأضاف الشيخ أحمد ناصر الصباح أنه تم التوصل إلى توقيع ما يسمى بـ”اتفاق العلا” على هامش القمة الخليجية في السعودية، وأنه خلال اتصاله بأمير قطر وولي العهد السعودي على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل.

وأشار وزير خارجية الكويت إلى أن الشيخ نواف الصباح أعرب “عن ثقته في حرص أشقائه قادة دول المجلس وجمهورية مصر العربية بأن تكون هذه القمة قمة مصالحة… وتكفل إنهاء هذا العارض”، في إشارة إلى إنهاء الأزمة مع قطر.