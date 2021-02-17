تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” مجموعة من الصور للمرشح الرئاسي التونسي السابق والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية ” عبد الفتاح مورو ” خلال تواجده في حفل خطوبة الفنانة التونسية ” مريم بن مولاهم ” .

حيث ظهر عبد الفتاح مورو في الصور وهو يراقص الفنانة التونسية في حفل خطوبتها الذي أقيم يوم الأحد الماضي .

وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المتابعين الذين انقسمت تعليقاتهم على ذلك بين مؤيد لما قام به القيادي السابق في حركة النهضة عبدالفتاح مورو وأنه لديه حرية شخصية فيما يقوم به .. وبين من عارض هذا التصرف معتبرا إياه إهانة وإساءة لسنه ومكانته وظهوره بصورة لا يليق أن يظهر بها .

فيما علقت مريم بن مولاهم في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك على حضور عبد الفتاح مورو لحفل خطوبتها وقراءة الفاتحة والرقص معها بإنه شرف لها .